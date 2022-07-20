***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.07.2022 12:20
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 20.07.2022 tarihinde 22.08.2022 vade ve %6,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046753
BIST
15:322.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,62
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
15:3217,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0827
|Açılış
|: 17,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
15:3218,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2585
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1945
En Düşük
17,9005
15:32960,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 960,80
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
962,93
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler15:32
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.508.339
|% 9,99
|
|VANGD
|4,03
|9.525.482
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|AVTUR
|2,17
|2.352.431
|% 9,05
|
|LIDER
|24,12
|91.243.180
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,96
|19.216.691
|% -5,68
|
|SANFM
|15,79
|13.612.943
|% -5,17
|
|IMASM
|64,80
|52.085.971
|% -4,57
|
|KONYA
|1.165,00
|39.578.327
|% -4,21
|
|THYAO
|51,60
|2.641.424.553
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,08
|877.162.452
|% 2,33
|
|SISE
|21,20
|854.268.694
|% 0,09
|
|ODAS
|3,72
|838.572.296
|% 3,91
|
|EREGL
|27,98
|716.572.724
|% -0,92
|
|EKGYO
|3,08
|877.162.452
|% 2,33
|
|ODAS
|3,72
|838.572.296
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,33
|256.210.301
|% 7,26
|
|TSKB
|2,33
|337.094.309
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,66
|557.321.157
|% 1,30
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6807
|17,6844
|% 0,47
|
|Euro
|18,1623
|18,1837
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,0437
|21,1492
|% 0,10
|
|Frank
|18,1514
|18,2608
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6902
|4,7137
|% 0,44
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-5,63
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|6.536
|6.635
|-17,00
|
|Tam
|6.559
|6.621
|13,00
|
|Yarım
|3.196
|3.239
|10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,43
|