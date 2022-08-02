***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.08.2022 10:56
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 02.08.2022 tarihinde 05.08.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050936
BIST
16:402.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 26,14
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:4017,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:4018,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:401.021,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.021,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:38
|YEOTK
|21,92
|128.276.811
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.227.775
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.740.468
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|218.725.921
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.527.303
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.730.435
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.431.840
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,75
|122.585.239
|% -8,18
|
|THYAO
|54,15
|5.474.400.886
|% 3,44
|
|SISE
|23,28
|2.451.674.093
|% 1,84
|
|SASA
|48,86
|1.128.705.858
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,91
|979.282.368
|% 2,08
|
|TSKB
|2,74
|865.314.319
|% 4,98
|
|TSKB
|2,74
|865.314.319
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,91
|979.282.368
|% 2,08
|
|ODAS
|4,13
|785.728.940
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|412.200.965
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,10
|464.931.938
|% 0,65
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9449
|17,9581
|% 0,07
|
|Euro
|18,2544
|18,2698
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7660
|21,8751
|% 0,08
|
|Frank
|18,6152
|18,7273
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,09
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-31,00
|
|Tam
|6.839
|6.892
|36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,10
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53MIATK
Yüzde 5.86 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 048, 222 adet işlem
-
16:52INTEM
Yüzde 8.36 oranında artışla 105.60 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 731 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 53 artarak (% 1.01 ) 2, 861
-
16:51XU100
Endeks 2, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 28, 980.00 milyon TL de
-
16:51AGHOL
Yüzde 5.36 oranında artışla 78.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 443, 767 adet işlem