***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.08.2022 12:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 08.08.2022 tarihinde 09.08.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052849
BIST
12:422.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -10,02
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:4217,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:4218,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1007
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:421.033,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.032,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:40
|KRTEK
|22,00
|38.802.374
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.484.530
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.317.534
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.649.572
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.624.398
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.836.516
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.563.097
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.179.345
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,78
|9.208.348
|% -7,34
|
|THYAO
|58,10
|2.344.586.914
|% -1,11
|
|ISCTR
|5,93
|1.504.831.411
|% -6,76
|
|TUPRS
|280,10
|1.007.743.177
|% 2,41
|
|SASA
|51,20
|903.131.138
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,46
|869.976.582
|% 0,58
|
|EKGYO
|3,46
|869.976.582
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,93
|1.504.831.411
|% -6,76
|
|YKBNK
|5,19
|819.388.254
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,98
|257.906.371
|% 5,32
|
|ALBRK
|1,61
|160.590.320
|% 3,87
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9575
|17,9660
|% 0,09
|
|Euro
|18,3926
|18,4005
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7015
|21,8103
|% 0,52
|
|Frank
|18,7726
|18,8857
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,22
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.896
|7.000
|20,00
|
|Tam
|6.930
|6.983
|-4,00
|
|Yarım
|3.377
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,01
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|-0,86
|