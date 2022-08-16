***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.08.2022 11:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 16.08.2022 tarihinde 17.08.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055749
BIST
16:382.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 46,82
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.964
En Düşük
2.920
16:3817,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
16:3818,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3017
En Düşük
18,2188
16:381.021,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.021,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.019,31
BIST En Aktif Hisseler16:38
|AVGYO
|3,30
|56.854.079
|% 10,00
|
|CMBTN
|290,70
|46.543.725
|% 9,99
|
|COSMO
|26,64
|2.997.037
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.568.332
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|56.051.309
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|81.407.342
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|245.912.652
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,26
|743.449
|% -8,73
|
|PAMEL
|152,20
|31.075.843
|% -6,22
|
|OZRDN
|18,60
|5.356.349
|% -5,20
|
|THYAO
|68,65
|8.072.453.922
|% 1,18
|
|AKBNK
|11,11
|3.770.584.209
|% 5,01
|
|YKBNK
|5,89
|3.334.859.199
|% 5,18
|
|ISCTR
|6,64
|2.299.755.061
|% 7,44
|
|SISE
|24,06
|2.152.392.199
|% 0,67
|
|YKBNK
|5,89
|3.334.859.199
|% 5,18
|
|EKGYO
|3,68
|1.776.083.436
|% 3,95
|
|ISCTR
|6,64
|2.299.755.061
|% 7,44
|
|AKBNK
|11,11
|3.770.584.209
|% 5,01
|
|ALBRK
|1,96
|524.764.460
|% 8,89
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9616
|17,9667
|% 0,29
|
|Euro
|18,2604
|18,2711
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,5976
|21,7059
|% 0,03
|
|Frank
|18,7716
|18,8847
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7703
|4,7942
|% 0,35
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-7,65
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-5,00
|
|Tam
|6.878
|6.931
|-20,00
|
|Yarım
|3.351
|3.388
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,13
|92,13
|-0,21
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:54MZHLD
Yüzde 7.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 432 adet işlem
-
16:53ISCTR
Yüzde 7.28 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 677, 592 adet işlem
-
16:52PRKME
Yüzde 5.44 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 284, 624 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 1.81 ) 2, 626
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, MMCAS, AZTEK, KZBGY, BURCE, TETMT, CMENT, SKBNK, COSMO, CMBTN