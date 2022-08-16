***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.08.2022 11:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 16.08.2022 tarihinde 31.08.2022 vade ve %2,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055750
BIST
16:382.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 46,82
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.964
En Düşük
2.920
16:3817,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
16:3818,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3017
En Düşük
18,2188
16:381.021,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.021,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.019,31
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AVGYO
|3,30
|56.843.790
|% 10,00
|
|CMBTN
|290,70
|46.543.725
|% 9,99
|
|COSMO
|26,64
|2.997.037
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.568.332
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|54.441.069
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|81.406.833
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|245.883.310
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,26
|743.449
|% -8,73
|
|PAMEL
|152,20
|31.075.843
|% -6,22
|
|TMSN
|55,55
|53.422.139
|% -4,64
|
|THYAO
|68,45
|8.046.266.560
|% 0,88
|
|AKBNK
|11,08
|3.752.506.699
|% 4,73
|
|YKBNK
|5,88
|3.295.155.774
|% 5,00
|
|ISCTR
|6,62
|2.278.698.598
|% 7,12
|
|SISE
|24,02
|2.142.655.055
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,88
|3.295.155.774
|% 5,00
|
|EKGYO
|3,69
|1.775.117.901
|% 4,24
|
|ISCTR
|6,62
|2.278.698.598
|% 7,12
|
|AKBNK
|11,08
|3.752.506.699
|% 4,73
|
|ALBRK
|1,95
|519.888.499
|% 8,33
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9618
|17,9648
|% 0,28
|
|Euro
|18,2554
|18,2664
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6005
|21,7088
|% 0,04
|
|Frank
|18,7816
|18,8948
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7703
|4,7942
|% 0,35
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-2,00
|
|Tam
|6.885
|6.937
|-14,00
|
|Yarım
|3.355
|3.392
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,04
|
Seans Raporu
16:36
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 1.81 ) 2, 626
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, MMCAS, AZTEK, KZBGY, BURCE, TETMT, CMENT, SKBNK, COSMO, CMBTN
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16:51
VAKFN, MZHLD, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:51
MERIT, BALAT, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:49RHEAG
Yüzde 8.67 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 007 adet işlem