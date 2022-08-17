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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

17.08.2022 10:20
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NRM Fon için 17.08.2022 tarihinde 18.08.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056171


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 24,44 101.437.731 % 9,99  
GOLTS 69,45 8.741.672 % 9,98  
AZTEK 13,18 3.239.842 % 9,92  
COSMO 29,28 949.404 % 9,91  
TUKAS 15,76 150.755.690 % 9,90  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 17,9616 17,9633 % 0,09  
Euro 18,2647 18,2745 % -0,01  
Sterlin 21,5246 21,6326 % -0,18  
Frank 18,7686 18,8817 % -0,10  
Riyal 4,7687 4,7926 % 0,04  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 0,40  
Altın Gr. 1.018 1.018 0,92  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.863 6.916 0,00  
Yarım 3.344 3.381 0,00  
Çeyrek 1.677 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,65 -0,16  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,10  
B. Petrol 93,39 93,39 -0,26  
Seans Raporu 10:32
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