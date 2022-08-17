***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.08.2022 10:20
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 17.08.2022 tarihinde 18.08.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056171
BIST
10:342.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 11,98
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
2.992
En Düşük
2.969
10:3417,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9695
En Düşük
17,9320
10:3418,2721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3130
En Düşük
18,2352
10:341.018,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.018,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.020,40
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ULUUN
|24,44
|101.437.731
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|8.741.672
|% 9,98
|
|AZTEK
|13,18
|3.239.842
|% 9,92
|
|COSMO
|29,28
|949.404
|% 9,91
|
|TUKAS
|15,76
|150.755.690
|% 9,90
|
|GZNMI
|45,90
|108.485.361
|% -9,91
|
|SKTAS
|3,21
|9.484.130
|% -9,58
|
|OBASE
|14,98
|10.918.770
|% -7,64
|
|AKSEN
|30,02
|171.343.887
|% -6,19
|
|MRSHL
|238,40
|3.604.158
|% -4,94
|
|YKBNK
|6,09
|973.742.977
|% 1,33
|
|GARAN
|22,02
|843.568.744
|% 3,77
|
|THYAO
|68,50
|842.974.561
|% -0,29
|
|AKBNK
|11,49
|623.579.254
|% 1,59
|
|ISCTR
|6,94
|547.180.120
|% 2,21
|
|YKBNK
|6,09
|973.742.977
|% 1,33
|
|EKGYO
|3,62
|515.386.946
|% -3,72
|
|ISCTR
|6,94
|547.180.120
|% 2,21
|
|VAKBN
|4,87
|283.411.242
|% -0,20
|
|ALBRK
|2,06
|117.400.590
|% 4,57
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9616
|17,9633
|% 0,09
|
|Euro
|18,2647
|18,2745
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,5246
|21,6326
|% -0,18
|
|Frank
|18,7686
|18,8817
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% 0,04
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.863
|6.916
|0,00
|
|Yarım
|3.344
|3.381
|0,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.690
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-0,26
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 36 artarak (% 0.63 ) 3, 250
-
10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
10:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SKTAS, GZNMI
-
10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, THYAO, GARAN
-
10:47XU100
Endeks 2, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 11, 935.00 milyon TL de