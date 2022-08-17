***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.08.2022 10:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 17.08.2022 tarihinde 07.09.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056172
BIST
13:202.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,56
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
2.998
En Düşük
2.960
13:2017,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
17,9892
En Düşük
17,9320
13:2018,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3130
En Düşük
18,2352
13:201.022,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.022,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.022,84
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler13:20
|GOLTS
|69,45
|9.825.578
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|228.805.223
|% 9,97
|
|AZTEK
|13,18
|5.826.496
|% 9,92
|
|COSMO
|29,28
|3.266.857
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,94
|67.158.440
|% 9,19
|
|GZNMI
|45,86
|155.856.531
|% -9,99
|
|YBTAS
|26.600,00
|691.600
|% -9,52
|
|SKTAS
|3,22
|43.027.876
|% -9,30
|
|MRSHL
|230,40
|20.872.454
|% -8,13
|
|AKSEN
|29,78
|403.028.010
|% -6,94
|
|EREGL
|29,38
|2.818.078.799
|% 5,15
|
|KRDMD
|11,77
|2.533.076.691
|% 7,69
|
|THYAO
|67,85
|2.398.810.795
|% -1,24
|
|YKBNK
|5,95
|2.224.014.696
|% -1,00
|
|GARAN
|21,20
|1.993.013.038
|% -0,09
|
|YKBNK
|5,95
|2.224.014.696
|% -1,00
|
|EKGYO
|3,62
|1.148.258.009
|% -3,72
|
|KRDMD
|11,77
|2.533.076.691
|% 7,69
|
|ALBRK
|1,99
|422.587.007
|% 1,02
|
|ISCTR
|6,84
|1.333.680.414
|% 0,74
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9656
|17,9721
|% 0,13
|
|Euro
|18,2762
|18,2916
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,6194
|21,7278
|% 0,26
|
|Frank
|18,7882
|18,9014
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,06
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|8,52
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|11,00
|
|Tam
|6.901
|6.952
|36,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,04
|
|B. Petrol
|95,18
|95,18
|1,53
|