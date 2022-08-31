***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.08.2022 15:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 31.08.2022 tarihinde 07.09.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059083
BIST
16:173.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,45
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:1718,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:1718,2205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0764
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:17994,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,23
|Açılış
|: 994,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:17
|CLEBI
|397,10
|110.939.979
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.189.101
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|27.374.944
|% 9,98
|
|PRKME
|13,12
|65.450.431
|% 9,97
|
|MTRKS
|52,80
|2.344.637
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,50
|67.842.839
|% -8,56
|
|PAMEL
|115,50
|17.081.275
|% -7,60
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,63
|41.023.188
|% -6,87
|
|HALKB
|9,02
|5.094.911.945
|% 4,64
|
|THYAO
|71,55
|4.894.874.624
|% -2,12
|
|PETKM
|14,04
|4.670.989.614
|% -2,64
|
|GARAN
|23,46
|4.499.490.898
|% 2,00
|
|YKBNK
|7,58
|4.435.298.971
|% 7,67
|
|YKBNK
|7,58
|4.435.298.971
|% 7,67
|
|EKGYO
|4,05
|2.425.716.828
|% 1,00
|
|HALKB
|9,02
|5.094.911.945
|% 4,64
|
|ISCTR
|8,25
|3.792.374.656
|% 4,17
|
|VAKBN
|7,80
|2.816.041.647
|% 6,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1989
|18,2092
|% 0,13
|
|Euro
|18,2090
|18,2205
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,0090
|21,1143
|% -0,34
|
|Frank
|18,5020
|18,6134
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8286
|4,8529
|% 0,09
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-11,19
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.699
|6.753
|-21,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-1,61
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 97 kaybederek (% -0.21 ) 2, 811
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16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DURDO, EMNIS, ARSAN, PRKME, DOGUB, HUNER, CLEBI, EGGUB
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16:32
EMNIS, AKYHO, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32
CMENT, ETYAT, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:32XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 18.25 liradan (ALIŞ) işlem