***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.09.2022 14:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 14.09.2022 tarihinde 21.09.2022 vade ve %1,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063065
BIST
16:183.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -51,67
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.393
16:1818,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:1818,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:18990,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,60
|Açılış
|: 990,95
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MERKO
|5,39
|74.317.862
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|398.866.321
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|32.774.930
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|67.325.896
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.989.144
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.291.355
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.404.993
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.414.362
|% -9,98
|
|ASELS
|33,94
|8.148.050.118
|% 2,85
|
|THYAO
|75,00
|5.217.483.525
|% 0,94
|
|YKBNK
|7,08
|4.059.070.528
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,71
|3.561.987.971
|% 1,56
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.038.343
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.059.070.528
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,28
|1.871.723.475
|% -3,17
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.038.343
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,71
|3.561.987.971
|% 1,56
|
|ASELS
|33,94
|8.148.050.118
|% 2,85
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2602
|18,2672
|% 0,21
|
|Euro
|18,2677
|18,2769
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,9483
|21,0533
|% -0,18
|
|Frank
|19,0239
|19,1385
|% 0,79
|
|Riyal
|4,8438
|4,8681
|% 0,16
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,27
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.699
|6.760
|-32,00
|
|Yarım
|3.264
|3.304
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-1,68
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31DESA
Yüzde -9.02 oranında düşüşle 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 734, 284 adet işlem
-
16:29KLRHO
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 240, 989 adet işlem
-
16:28YKBNK
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 994, 474 adet işlem
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 34 kaybederek (% -1.35 ) 3, 032
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, ULUFA, ANELE, MERKO, TRCAS, KAPLM, KIMMR, AKENR, GRNYO, ZOREN