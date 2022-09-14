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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

14.09.2022 14:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NBZ Fon için 14.09.2022 tarihinde 05.10.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063066


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BIST En Aktif Hisseler14:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 3,20 391.284.907 % 9,97  
KAPLM 80,05 28.643.390 % 9,96  
TRCAS 14,24 65.657.666 % 9,96  
KLSYN 3,55 57.168.516 % 9,91  
ULUFA 5,23 109.475.630 % 9,87  
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14:45 Alış Satış %  
Dolar 18,2611 18,2665 % 0,21  
Euro 18,2637 18,2776 % 0,40  
Sterlin 20,9599 21,0650 % -0,12  
Frank 19,0194 19,1340 % 0,77  
Riyal 4,8456 4,8699 % 0,20  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.687 -10,28  
Altın Gr. 990 990 -5,57  
Cumhuriyet 6.663 6.764 -68,00  
Tam 6.694 6.753 -39,00  
Yarım 3.262 3.301 -20,00  
Çeyrek 1.636 1.651 -9,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,42 -0,22  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 -0,13  
B. Petrol 92,62 92,62 -1,48  
Seans Raporu 14:45
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