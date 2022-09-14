***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.09.2022 14:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 14.09.2022 tarihinde 05.10.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063066
BIST
14:473.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -7,55
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:4718,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:4718,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0799
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:47990,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,60
|Açılış
|: 990,94
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,23
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ZOREN
|3,20
|391.284.907
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|28.643.390
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|65.657.666
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|57.168.516
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|109.475.630
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.840.564
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.823.446.796
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.356.800.845
|% -9,98
|
|ASELS
|35,58
|5.309.869.337
|% 7,82
|
|THYAO
|76,15
|4.132.816.316
|% 2,49
|
|YKBNK
|7,23
|3.272.474.684
|% -8,02
|
|ISCTR
|9,25
|3.155.760.714
|% -9,05
|
|KRDMD
|13,98
|2.442.932.378
|% 3,56
|
|YKBNK
|7,23
|3.272.474.684
|% -8,02
|
|EKGYO
|4,42
|1.519.450.492
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,25
|3.155.760.714
|% -9,05
|
|VAKBN
|11,54
|2.356.800.845
|% -9,98
|
|KRDMD
|13,98
|2.442.932.378
|% 3,56
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2611
|18,2665
|% 0,21
|
|Euro
|18,2637
|18,2776
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,9599
|21,0650
|% -0,12
|
|Frank
|19,0194
|19,1340
|% 0,77
|
|Riyal
|4,8456
|4,8699
|% 0,20
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-10,28
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|-68,00
|
|Tam
|6.694
|6.753
|-39,00
|
|Yarım
|3.262
|3.301
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-1,48
|