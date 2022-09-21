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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

21.09.2022 10:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NRM Fon için 21.09.2022 tarihinde 28.09.2022 vade ve %1,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064367


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BIST En Aktif Hisseler12:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 130,60 16.066.223 % 9,93  
SMRTG 57,05 222.692.456 % 9,92  
CRDFA 3,71 17.919.091 % 9,76  
UNLU 7,13 40.544.288 % 9,36  
BAGFS 23,88 206.627.352 % 9,24  
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12:04 Alış Satış %  
Dolar 18,3584 18,3644 % 0,20  
Euro 18,1919 18,2029 % 0,96  
Sterlin 20,7283 20,8323 % 0,65  
Frank 18,7713 18,8844 % -0,63  
Riyal 4,8660 4,8904 % 0,18  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 -2,91  
Altın Gr. 986 986 -0,33  
Cumhuriyet 6.645 6.745 -14,00  
Tam 6.673 6.743 -53,00  
Yarım 3.252 3.296 -24,00  
Çeyrek 1.631 1.649 -11,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,63 0,05  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,03  
B. Petrol 90,69 90,69 0,86  
Seans Raporu 12:04
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