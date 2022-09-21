***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.09.2022 10:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 21.09.2022 tarihinde 28.09.2022 vade ve %1,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064367
BIST
12:073.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 42,59
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.237
12:0718,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
12:0718,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1678
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
12:07986,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 986,24
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler12:04
|ULUSE
|130,60
|16.066.223
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|222.692.456
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.919.091
|% 9,76
|
|UNLU
|7,13
|40.544.288
|% 9,36
|
|BAGFS
|23,88
|206.627.352
|% 9,24
|
|PINSU
|7,22
|18.388.954
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|331.566.118
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|28.420.816
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|29.363.771
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,80
|1.553.276.977
|% 1,51
|
|SISE
|27,54
|1.302.810.275
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,18
|951.810.509
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,73
|833.653.340
|% 1,82
|
|SASA
|58,30
|804.421.860
|% 1,57
|
|EKGYO
|3,93
|712.734.312
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,07
|628.438.182
|% 2,78
|
|YKBNK
|7,18
|951.810.509
|% 2,72
|
|SKBNK
|2,81
|331.566.118
|% -9,94
|
|DOHOL
|5,22
|395.300.277
|% 0,58
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3584
|18,3644
|% 0,20
|
|Euro
|18,1919
|18,2029
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,7283
|20,8323
|% 0,65
|
|Frank
|18,7713
|18,8844
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8660
|4,8904
|% 0,18
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,91
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-14,00
|
|Tam
|6.673
|6.743
|-53,00
|
|Yarım
|3.252
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,03
|
|B. Petrol
|90,69
|90,69
|0,86
|