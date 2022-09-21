***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.09.2022 10:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 21.09.2022 tarihinde 12.10.2022 vade ve %2,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064368
BIST
11:163.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,97
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:1618,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:1618,2067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2215
En Düşük
18,0126
11:16983,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,34
|Açılış
|: 983,18
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ULUSE
|130,60
|15.943.982
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|212.820.296
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.587.372
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|25.316.971
|% 9,46
|
|UNLU
|7,10
|32.153.631
|% 8,90
|
|PINSU
|7,22
|17.251.291
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|3.904.727
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|21.384.654
|% -9,78
|
|SKBNK
|2,84
|281.497.313
|% -8,97
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,55
|1.154.988.534
|% 1,15
|
|SISE
|27,54
|1.145.632.503
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,16
|749.681.895
|% 2,43
|
|SASA
|58,45
|686.861.307
|% 1,83
|
|AKBNK
|11,69
|639.337.533
|% 1,48
|
|EKGYO
|3,92
|546.729.507
|% 0,51
|
|ZOREN
|4,11
|546.316.131
|% 3,79
|
|YKBNK
|7,16
|749.681.895
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,84
|281.497.313
|% -8,97
|
|AKBNK
|11,69
|639.337.533
|% 1,48
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3576
|18,3696
|% 0,23
|
|Euro
|18,1884
|18,2067
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,6764
|20,7801
|% 0,39
|
|Frank
|18,7006
|18,8133
|% -1,01
|
|Riyal
|4,8662
|4,8906
|% 0,19
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-9,99
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.644
|6.724
|-72,00
|
|Yarım
|3.238
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,63
|90,63
|0,80
|