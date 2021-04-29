***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.446.685 43.642.892
Net Dönem Karı (Zararı)
8.607.175 13.519.479
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.618.719 -5.398.431
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.943.731 -5.014.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.666.926 -383.930
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.062
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.386.800 30.507.343
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.518.190 -2.066.927
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.004 -20.121.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.867.606 52.695.969
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.398.344 38.628.391
Alınan Temettü
8.062
Alınan Faiz
1.943.597 5.014.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.271.414 -33.022.957
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 15.445.998 2.661.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -6.174.584 -35.684.955
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.175.271 10.619.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.175.271 10.619.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.392.327 772.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 217.056 11.392.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 217.190 11.392.327
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 20.689.836 1.048.958
Diğer Alacaklar
6 2.122.688
Finansal Varlıklar
9 15.820.294 4.285.762
TOPLAM VARLIKLAR
36.727.320 18.849.735
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 23.112 24.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.112 24.116
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.704.208 18.825.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 18.825.619 38.329.097
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.607.175 13.519.479
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.445.998 2.661.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.174.584 -35.684.955
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 36.704.208 18.825.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.943.597 5.014.501
Temettü Gelirleri
11 8.062
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.222.095 8.426.150
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.666.926 383.930
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.840.680 13.824.581
Yönetim Ücretleri
8 -60.295 -83.461
Saklama Ücretleri
8 -27.028 -13.833
Denetim Ücretleri
8 -12.857 -12.371
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -100.938 -118.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.387 -77.393
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-233.505 -305.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.607.175 13.519.479
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.607.175 13.519.479
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 8.607.175 13.519.479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932411
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