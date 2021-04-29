***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.446.685 43.642.892Net Dönem Karı (Zararı)8.607.175 13.519.479NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.618.719 -5.398.431Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.943.731 -5.014.501Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.666.926 -383.930Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.062İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.386.800 30.507.343Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.518.190 -2.066.927Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.004 -20.121.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.867.606 52.695.969FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.398.344 38.628.391Alınan Temettü8.062Alınan Faiz1.943.597 5.014.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.271.414 -33.022.957Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 15.445.998 2.661.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -6.174.584 -35.684.955YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.175.271 10.619.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.175.271 10.619.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.392.327 772.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 217.056 11.392.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 217.190 11.392.327Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 20.689.836 1.048.958Diğer Alacaklar6 2.122.688Finansal Varlıklar9 15.820.294 4.285.762TOPLAM VARLIKLAR36.727.320 18.849.735YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 23.112 24.116TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.112 24.116TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.704.208 18.825.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 18.825.619 38.329.097Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.607.175 13.519.479Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.445.998 2.661.998Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.174.584 -35.684.955TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 36.704.208 18.825.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.943.597 5.014.501Temettü Gelirleri11 8.062Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.222.095 8.426.150Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.666.926 383.930ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.840.680 13.824.581Yönetim Ücretleri8 -60.295 -83.461Saklama Ücretleri8 -27.028 -13.833Denetim Ücretleri8 -12.857 -12.371Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -100.938 -118.044Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -32.387 -77.393ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-233.505 -305.102ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.607.175 13.519.479NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.607.175 13.519.479DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 8.607.175 13.519.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932411BIST