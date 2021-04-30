***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.016 -101.999.186
Net Dönem Karı (Zararı)
-506.367 -1.414.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.855.000 407.766
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.855.000 407.766
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
507.453 -599.733
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 463.071 -611.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -17.700 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 62.082 11.627
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.853.914 -1.606.779
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.854.930 -100.392.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 102.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 102.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.016 814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.016 814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
814 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.830 814
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.830 814
Diğer Alacaklar
6 148.290 611.360
Finansal Varlıklar
12 122.855.000 93.000.000
Diğer Varlıklar
7.381.727 7.410.107
TOPLAM VARLIKLAR
130.386.847 101.022.281
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 0 17.700
Diğer Borçlar
4 45.330 11.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.330 29.327
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
130.341.517 100.992.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
100.992.954 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.348.563 -1.007.046
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 102.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
130.341.517 100.992.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 29.260 742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 416.667 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
445.927 742
Yönetim Ücretleri
11 -356.593 -5.795
Saklama Ücretleri
11 -49.130 -782
MKK Ücretleri
11 -24.868 -5.050
Denetim Ücretleri
11 -7.500 0
Danışmanlık Ücretleri
11 0 -15.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -514.202 -1.388.927
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-952.293 -1.415.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-506.366 -1.414.812
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.366 -1.414.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-506.366 -1.414.812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933798
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