***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.016 -101.999.186Net Dönem Karı (Zararı)-506.367 -1.414.812NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-29.855.000 407.766Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.855.000 407.766İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER507.453 -599.733Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 463.071 -611.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -17.700 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 62.082 11.627FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.853.914 -1.606.779Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29.854.930 -100.392.407FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 102.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 102.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.016 814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.016 814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ814 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.830 814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.830 814Diğer Alacaklar6 148.290 611.360Finansal Varlıklar12 122.855.000 93.000.000Diğer Varlıklar7.381.727 7.410.107TOPLAM VARLIKLAR130.386.847 101.022.281YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 0 17.700Diğer Borçlar4 45.330 11.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.330 29.327TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)130.341.517 100.992.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)100.992.954 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.348.563 -1.007.046Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 102.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)130.341.517 100.992.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 29.260 742Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 416.667 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ445.927 742Yönetim Ücretleri11 -356.593 -5.795Saklama Ücretleri11 -49.130 -782MKK Ücretleri11 -24.868 -5.050Denetim Ücretleri11 -7.500 0Danışmanlık Ücretleri11 0 -15.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -514.202 -1.388.927ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-952.293 -1.415.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-506.366 -1.414.812FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-506.366 -1.414.812DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-506.366 -1.414.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933798BIST