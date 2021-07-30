***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.263.364Net Dönem Karı (Zararı)250.933NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-278.462Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -278.462İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.235.835Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler14.125Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.249.960FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.263.364FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.350.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 11.350.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 86.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 86.636Finansal Varlıklar19 11.528.422TOPLAM VARLIKLAR11.615.058YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.125TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.125TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.600.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 250.933Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 11.350.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.600.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 278.462Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.732ESAS FAALİYET GELİRLERİ282.194Yönetim Ücretleri8 -11.393Saklama Ücretleri8 -5.911Denetim Ücretleri8 -6.399Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-1.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.674ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-31.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)250.933NET DÖNEM KARI (ZARARI)250.933DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)250.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953431BIST