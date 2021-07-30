***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.263.364
Net Dönem Karı (Zararı)
250.933
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-278.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -278.462
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.235.835
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
14.125
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.249.960
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.263.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.350.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 11.350.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 86.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 86.636
Finansal Varlıklar
19 11.528.422
TOPLAM VARLIKLAR
11.615.058
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 14.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.125
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.600.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 250.933
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.350.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.600.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 278.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.732
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
282.194
Yönetim Ücretleri
8 -11.393
Saklama Ücretleri
8 -5.911
Denetim Ücretleri
8 -6.399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
250.933
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
250.933
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
250.933
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953431
BIST