***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-941.966Net Dönem Karı (Zararı)8.191NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.056Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.056İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-936.101Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler17.514Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-953.615FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-941.966FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.034NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 58.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 58.034Finansal Varlıklar19 967.671TOPLAM VARLIKLAR1.025.705YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.514TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.514TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.008.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 8.191Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.008.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 33.245ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.301Yönetim Ücretleri8 -21.971Saklama Ücretleri8 -5.005Denetim Ücretleri8 -6.399Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-62Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -5.673ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-39.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.191NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.191DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953440BIST