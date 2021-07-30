***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-269.454.199Net Dönem Karı (Zararı)485.191NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-269Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -269İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-269.939.121Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler60.610Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-269.999.731FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-269.454.199FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI270.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 270.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)545.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)545.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 545.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 545.801Finansal Varlıklar19 270.000.000TOPLAM VARLIKLAR270.545.801YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 60.610TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)60.610TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)270.485.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 485.191Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 270.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)270.485.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 611.687Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 36.724ESAS FAALİYET GELİRLERİ648.680Yönetim Ücretleri8 -113.925Saklama Ücretleri8 -37.484Denetim Ücretleri8 -6.399Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-7Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.674ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-163.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)485.191NET DÖNEM KARI (ZARARI)485.191DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)485.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953443BIST