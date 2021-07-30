***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.454.199
Net Dönem Karı (Zararı)
485.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-269.939.121
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
60.610
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-269.999.731
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-269.454.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
270.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 270.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 545.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 545.801
Finansal Varlıklar
19 270.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
270.545.801
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 60.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.610
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
270.485.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 485.191
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 270.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
270.485.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 611.687
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 36.724
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
648.680
Yönetim Ücretleri
8 -113.925
Saklama Ücretleri
8 -37.484
Denetim Ücretleri
8 -6.399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-163.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
485.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
485.191
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
485.191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953443
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