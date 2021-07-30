***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.887.203Net Dönem Karı (Zararı)77.080NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-77.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -77.104İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.887.179Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-391Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.890.266FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.887.203FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 112.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 112.797Diğer Alacaklar391Finansal Varlıklar19 4.967.370TOPLAM VARLIKLAR5.080.558YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.478TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.478TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.077.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 77.080Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.077.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 77.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 7.817ESAS FAALİYET GELİRLERİ84.921Yönetim Ücretleri8 -3.938Saklama Ücretleri8 -4Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.899ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.080NET DÖNEM KARI (ZARARI)77.080DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)77.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953447BIST