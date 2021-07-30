***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:42
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.887.203
Net Dönem Karı (Zararı)
77.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -77.104
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.887.179
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-391
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.890.266
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.887.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 112.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 112.797
Diğer Alacaklar
391
Finansal Varlıklar
19 4.967.370
TOPLAM VARLIKLAR
5.080.558
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.478
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.478
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.077.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 77.080
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.077.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 77.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.817
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
84.921
Yönetim Ücretleri
8 -3.938
Saklama Ücretleri
8 -4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
77.080
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953447
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