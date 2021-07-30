***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-300.127.654Net Dönem Karı (Zararı)-218.633NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -47İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-299.908.974Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-138Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler91.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-299.999.953FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-300.127.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI301.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 301.500.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.372.346NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.372.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.372.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.372.346Diğer Alacaklar138Finansal Varlıklar19 300.000.000TOPLAM VARLIKLAR301.372.484YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 91.117TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)91.117TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)301.281.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -218.633Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 301.500.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)301.281.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar274.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 47Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 5.232ESAS FAALİYET GELİRLERİ279.491Yönetim Ücretleri8 -282.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -215.106ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-497.621ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-218.130NET DÖNEM KARI (ZARARI)-218.130DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-218.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953452BIST