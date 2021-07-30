***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.127.654
Net Dönem Karı (Zararı)
-218.633
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -47
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-299.908.974
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-138
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
91.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-299.999.953
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-300.127.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
301.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 301.500.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.372.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.372.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.372.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.372.346
Diğer Alacaklar
138
Finansal Varlıklar
19 300.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
301.372.484
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 91.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.117
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
301.281.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -218.633
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 301.500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
301.281.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
274.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 47
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.232
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
279.491
Yönetim Ücretleri
8 -282.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -215.106
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-497.621
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-218.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.130
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953452
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