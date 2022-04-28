***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-937.553Net Dönem Karı (Zararı)77.039NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.833.342Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-61.038Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 2.894.393İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.908.972Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.949.988FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-998.591Alınan Faiz61.038FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.000.001Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.000.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 62.460Finansal Varlıklar19 1.055.595TOPLAM VARLIKLAR1.118.055YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 41.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.016TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.077.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 77.039Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.000.001Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.000.001TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.077.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri61.038Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar3.005.665Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -2.894.393Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 30.979ESAS FAALİYET GELİRLERİ203.289Yönetim Ücretleri8 -65.914Saklama Ücretleri8 -14.865Denetim Ücretleri8 -27.146Kurul Ücretleri8 -543Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.871Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.911ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-126.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.039NET DÖNEM KARI (ZARARI)77.039DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)77.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024816BIST