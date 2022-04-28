***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 16:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-937.553
Net Dönem Karı (Zararı)
77.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.833.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.894.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.908.972
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.949.988
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-998.591
Alınan Faiz
61.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.000.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.000.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 62.460
Finansal Varlıklar
19 1.055.595
TOPLAM VARLIKLAR
1.118.055
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 41.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.077.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 77.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.000.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.000.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.077.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
61.038
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.005.665
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.894.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 30.979
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
203.289
Yönetim Ücretleri
8 -65.914
Saklama Ücretleri
8 -14.865
Denetim Ücretleri
8 -27.146
Kurul Ücretleri
8 -543
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-126.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
77.039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024816
BIST