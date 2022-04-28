***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI539.047Net Dönem Karı (Zararı)524.620NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-150.009Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-27Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -147.874Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.108İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER16.562Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.104FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR391.173Alınan Faiz147.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-520.158Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 40.810.392Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -41.330.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 18.916Finansal Varlıklar19 4TOPLAM VARLIKLAR18.920YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.458TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.458TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 524.620Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 40.810.392Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -41.330.550TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri147.874Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar431.052Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.108ESAS FAALİYET GELİRLERİ581.034Yönetim Ücretleri8 -21.679Saklama Ücretleri8 -1.020Denetim Ücretleri-9.778Kurul Ücretleri-40Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-13.698Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.199ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-56.414ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)524.620NET DÖNEM KARI (ZARARI)524.620DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)524.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024851BIST