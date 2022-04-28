***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
539.047
Net Dönem Karı (Zararı)
524.620
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-150.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-27
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -147.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.108
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.562
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
391.173
Alınan Faiz
147.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-520.158
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 40.810.392
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -41.330.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.916
Finansal Varlıklar
19 4
TOPLAM VARLIKLAR
18.920
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 14.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.458
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 524.620
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 40.810.392
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -41.330.550
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
147.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
431.052
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.108
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
581.034
Yönetim Ücretleri
8 -21.679
Saklama Ücretleri
8 -1.020
Denetim Ücretleri
-9.778
Kurul Ücretleri
-40
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-13.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.199
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
524.620
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
524.620
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
524.620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024851
BIST