***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.160.373
Net Dönem Karı (Zararı)
89.002.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-39.754.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-160
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.026.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -34.728.412
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-146.433.999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-58.698.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.023.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.759.526
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-97.186.704
Alınan Faiz
5.026.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.923.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.762.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.762.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.762.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.763.056
Diğer Alacaklar
58.698.370
Finansal Varlıklar
19 130.487.938
TOPLAM VARLIKLAR
198.949.364
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.023.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.023.897
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
190.925.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 89.002.198
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 292.417.361
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-190.494.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
190.925.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
5.026.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
32.535.671
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 34.728.412
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
17.570.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 62.919
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.923.760
Yönetim Ücretleri
8 -756.593
Saklama Ücretleri
8 -53.525
Denetim Ücretleri
8 -9.830
Kurul Ücretleri
-22.783
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-67.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.405
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-921.562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.002.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
89.002.198
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
89.002.198
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024852
BIST