***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.160.373Net Dönem Karı (Zararı)89.002.198NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-39.754.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-160Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.026.331Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -34.728.412İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-146.433.999Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-58.698.370Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.023.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-95.759.526FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-97.186.704Alınan Faiz5.026.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.923.269YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.762.896NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.762.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.762.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.763.056Diğer Alacaklar58.698.370Finansal Varlıklar19 130.487.938TOPLAM VARLIKLAR198.949.364YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.023.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.023.897TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)190.925.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 89.002.198Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 292.417.361Katılma Payı İade Tutarı (-)-190.494.092TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)190.925.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri5.026.331Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar32.535.671Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 34.728.412Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri17.570.427Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 62.919ESAS FAALİYET GELİRLERİ89.923.760Yönetim Ücretleri8 -756.593Saklama Ücretleri8 -53.525Denetim Ücretleri8 -9.830Kurul Ücretleri-22.783Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-67.426Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.405ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-921.562ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.002.198NET DÖNEM KARI (ZARARI)89.002.198DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)89.002.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024852BIST