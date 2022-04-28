***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.122.840
Net Dönem Karı (Zararı)
13.033.427
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.537.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-890
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.951.895
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 5.490.445
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.645.822
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.529.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
269.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.385.445
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.074.735
Alınan Faiz
3.951.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.679.609
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 121.497.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -109.817.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 557.659
Diğer Alacaklar
2.529.899
Finansal Varlıklar
19 21.895.000
TOPLAM VARLIKLAR
24.982.558
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
269.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
269.522
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.713.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.033.427
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 121.497.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -109.817.899
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.713.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.951.895
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.941.624
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.490.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 702.234
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.105.308
Yönetim Ücretleri
8 -215.051
Saklama Ücretleri
8 -36.996
Denetim Ücretleri
8 -15.775
Kurul Ücretleri
8 -8.429
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -788.788
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.071.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.033.427
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.033.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.033.427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024856
BIST