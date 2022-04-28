***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.122.840Net Dönem Karı (Zararı)13.033.427NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.537.660Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-890Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.951.895Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 5.490.445İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.645.822Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.529.899Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler269.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.385.445FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.074.735Alınan Faiz3.951.895FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.679.609Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 121.497.508Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -109.817.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ556.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 557.659Diğer Alacaklar2.529.899Finansal Varlıklar19 21.895.000TOPLAM VARLIKLAR24.982.558YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar269.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)269.522TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.713.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.033.427Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 121.497.508Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -109.817.899TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.713.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.951.895Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.941.624Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -5.490.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 702.234ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.105.308Yönetim Ücretleri8 -215.051Saklama Ücretleri8 -36.996Denetim Ücretleri8 -15.775Kurul Ücretleri8 -8.429Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -788.788ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.071.881ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.033.427NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.033.427DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.033.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024856BIST