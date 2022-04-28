***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.331.334
Net Dönem Karı (Zararı)
35.101.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.795.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-355.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.433.864
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.992.808
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-122.337
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-128.986.193
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-130.686.680
Alınan Faiz
355.346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 135.881.227
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 141.292.580
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.411.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.549.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22 5.549.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.549.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.555.874
Diğer Alacaklar
122.337
Finansal Varlıklar
19 165.420.057
TOPLAM VARLIKLAR
171.098.268
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 115.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.722
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
170.982.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 35.101.319
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 141.292.580
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.411.353
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
170.982.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
355.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-318.698
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.433.864
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
6.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
720.629
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.197.703
Yönetim Ücretleri
8 -380.439
Saklama Ücretleri
8 -53.934
Denetim Ücretleri
8 -14.300
Kurul Ücretleri
-17.781
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-531.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.098.599
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.096.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.101.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.101.319
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.101.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024858
BIST