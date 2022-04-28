***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.331.334Net Dönem Karı (Zararı)35.101.319NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-36.795.191Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.981Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-355.346Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -36.433.864İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.992.808Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-122.337Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler115.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-128.986.193FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-130.686.680Alınan Faiz355.346FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 135.881.227Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 141.292.580Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.411.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.549.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22 5.549.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.549.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.555.874Diğer Alacaklar122.337Finansal Varlıklar19 165.420.057TOPLAM VARLIKLAR171.098.268YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 115.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)115.722TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)170.982.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 35.101.319Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 141.292.580Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.411.353TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)170.982.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri355.346Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-318.698Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 36.433.864Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri6.562Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler720.629ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.197.703Yönetim Ücretleri8 -380.439Saklama Ücretleri8 -53.934Denetim Ücretleri8 -14.300Kurul Ücretleri-17.781Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-531.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.098.599ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.096.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.101.319NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.101.319DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.101.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024858BIST