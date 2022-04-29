***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 16:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.429.048
Net Dönem Karı (Zararı)
-20.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-309
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -78.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 66.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.474.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-71.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.430.578
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.507.553
Alınan Faiz
12 78.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.647.278
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.644.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.997.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 218.539
Diğer Alacaklar
5 71.162
Finansal Varlıklar
19 5.364.439
TOPLAM VARLIKLAR
5.654.140
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 27.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.029
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.627.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -20.167
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.644.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.997.166
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.627.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 78.505
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 208.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -274.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.366
Yönetim Ücretleri
8 -14.433
Saklama Ücretleri
8 -393
Denetim Ücretleri
8 -7.835
Kurul Ücretleri
8 -153
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.989
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.167
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.167
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025583
BIST