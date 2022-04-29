***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.429.048Net Dönem Karı (Zararı)-20.167NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.675Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-309Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -78.505Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 66.139İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.474.711Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-71.162Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.430.578FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.507.553Alınan Faiz12 78.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.647.278Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 14.644.444Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -8.997.166YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)218.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)218.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ218.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 218.539Diğer Alacaklar5 71.162Finansal Varlıklar19 5.364.439TOPLAM VARLIKLAR5.654.140YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 27.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.029TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.627.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -20.167Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 14.644.444Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -8.997.166TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.627.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 78.505Temettü Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 208.048Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -274.187Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.366Yönetim Ücretleri8 -14.433Saklama Ücretleri8 -393Denetim Ücretleri8 -7.835Kurul Ücretleri8 -153Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-3.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.989ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-32.533ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-20.167NET DÖNEM KARI (ZARARI)-20.167DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-20.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025583BIST