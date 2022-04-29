Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 16:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.429.048
Net Dönem Karı (Zararı)
-20.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-309
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -78.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 66.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.474.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-71.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.430.578
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.507.553
Alınan Faiz
12 78.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.647.278
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.644.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.997.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 218.539
Diğer Alacaklar
5 71.162
Finansal Varlıklar
19 5.364.439
TOPLAM VARLIKLAR
5.654.140
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 27.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.029
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.627.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -20.167
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.644.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.997.166
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.627.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 78.505
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 208.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -274.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.366
Yönetim Ücretleri
8 -14.433
Saklama Ücretleri
8 -393
Denetim Ücretleri
8 -7.835
Kurul Ücretleri
8 -153
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.989
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.167
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.167



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025583


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AKFGY 2,94 25.486.668 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8798 14,8899 % 0,27  
Euro 15,6237 15,6500 % -0,06  
Sterlin 18,5835 18,6767 % -0,17  
Frank 15,1756 15,2671 % -0,11  
Riyal 3,9593 3,9791 % 0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 892 892 -13,95  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,47 22,50 -0,30  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 -0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru