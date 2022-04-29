***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.288.269Net Dönem Karı (Zararı)7.417.986NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.389.299Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-360Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.183.759Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.794.820İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-79.500.715Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler141.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler -123.136.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.732.868NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.732.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.732.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.733.228Finansal Varlıklar19 77.847.216TOPLAM VARLIKLAR79.580.444YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 141.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)141.321TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)79.439.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.417.986Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 195.157.390Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -123.136.253TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)79.439.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri21.183.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-11.352.004Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.794.820Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 226.068ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.263.003Yönetim Ücretleri8 -720.657Saklama Ücretleri8 -32.778Denetim Ücretleri8 -9.959Kurul Ücretleri-10.543Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-57.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.268ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-845.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.417.986NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.417.986DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.417.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025586BIST