***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 16:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.288.269
Net Dönem Karı (Zararı)
7.417.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.389.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-360
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.183.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.794.820
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.500.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
141.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler -123.136.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.732.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.732.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.732.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.733.228
Finansal Varlıklar
19 77.847.216
TOPLAM VARLIKLAR
79.580.444
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 141.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.321
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.439.123
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.417.986
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 195.157.390
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -123.136.253
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.439.123
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
21.183.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-11.352.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.794.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 226.068
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.263.003
Yönetim Ücretleri
8 -720.657
Saklama Ücretleri
8 -32.778
Denetim Ücretleri
8 -9.959
Kurul Ücretleri
-10.543
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-57.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.268
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-845.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.417.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.417.986
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.417.986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025586
BIST