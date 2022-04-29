***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.364.294Net Dönem Karı (Zararı)507.296NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.470.769Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-273Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.733.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 4.204.043İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER12.653.228Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-336.169Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler72.143.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-59.153.995FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.631.293Alınan Faiz1.733.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.381.900Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.999.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -22.381.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 217.056DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 199.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 6.426.133Diğer Alacaklar5 14.799.729Finansal Varlıklar19 70.770.246TOPLAM VARLIKLAR91.996.108YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 72.166.504TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.166.504TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.829.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)36.704.208Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 507.296Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.999.999Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -22.381.899TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.829.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.733.001Temettü Gelirleri21.593Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar3.169.741Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.204.043ESAS FAALİYET GELİRLERİ720.292Yönetim Ücretleri8 -59.648Saklama Ücretleri8 -61.483Denetim Ücretleri8 -8.565Danışmanlık Ücretleri8 -3.298Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.437Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -24.565ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-212.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)507.296NET DÖNEM KARI (ZARARI)507.296DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)507.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026093BIST