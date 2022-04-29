***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.364.294
Net Dönem Karı (Zararı)
507.296
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.470.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-273
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.733.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.204.043
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.653.228
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-336.169
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
72.143.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.153.995
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.631.293
Alınan Faiz
1.733.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.381.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -22.381.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 217.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 199.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.426.133
Diğer Alacaklar
5 14.799.729
Finansal Varlıklar
19 70.770.246
TOPLAM VARLIKLAR
91.996.108
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 72.166.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.166.504
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.829.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.704.208
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 507.296
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -22.381.899
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.829.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
1.733.001
Temettü Gelirleri
21.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.169.741
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.204.043
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
720.292
Yönetim Ücretleri
8 -59.648
Saklama Ücretleri
8 -61.483
Denetim Ücretleri
8 -8.565
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.298
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.565
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-212.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
507.296
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
507.296
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
507.296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026093
BIST