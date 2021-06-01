***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.06.2021 00:28
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
31.03.2021 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939220
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,4994
En Düşük
8,4908
18:0510,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0145
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4017
En Düşük
10,3850
18:05520,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,61
|Açılış
|: 520,65
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4842
|8,4994
|% 0,09
|
|Euro
|10,3808
|10,4017
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% -0,77
|
|Frank
|9,4071
|9,4637
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2569
|2,2682
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,84
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,59
|