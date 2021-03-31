***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 23:03
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 347.174 4.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.174 4.597
BRÜT KAR (ZARAR)
347.174 4.597
Genel Yönetim Giderleri
18 -890.792 -568.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.563.552 267.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -855.308 -145.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.626 -442.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 132.362 38.581
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -310.837 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.849 -403.576
Finansman Giderleri
-4.983 -4.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.832 -408.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.130 5.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.130 5.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.962 -402.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.962 -402.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.962 -402.997
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.856.493 615.203
Dönem Karı (Zararı)
-19.962 -402.997
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.962 -402.997
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-148 22.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.377 2.856
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.655 16.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.655 16.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.130 -5.160
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.879.997 996.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.606 3.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -25.623 -4.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -233.983 8.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.309 -429
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.309 -429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.974 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.672 -12.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 156.672 -12.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.890 1.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.676 4.982
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.676 4.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.000.000 1.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.000.000 1.000.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.859.887 615.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -15.065 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.671 -546
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-549.586 -522.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-549.586 -522.031
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.306.907 93.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.306.907 93.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.353 1.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.401.260 94.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.401.260 94.353
Finansal Yatırımlar
4 1.663.485 1.113.899
Ticari Alacaklar
269.348 9.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.450 4.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 238.898 4.915
Diğer Alacaklar
12.179 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.179 1.870
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.974 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 548
ARA TOPLAM
3.350.246 1.220.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.350.246 1.220.412
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 1.075 1.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.637 5.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.712 7.633
TOPLAM VARLIKLAR
3.352.958 1.228.045
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
20.432 292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.432 292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.314 5.424
Diğer Borçlar
6 136.532 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 136.532 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.330 3.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.330 3.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.007 12.683
ARA TOPLAM
175.615 21.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.615 21.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.857 22.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.857 22.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 43 232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.900 22.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.515 44.538
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.172.443 1.183.507
Ödenmiş Sermaye
15 4.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.495 6.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.495 6.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.495 6.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-823.090 -420.093
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.962 -402.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.172.443 1.183.507
TOPLAM KAYNAKLAR
3.352.958 1.228.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 0 579.856
Transferler
-374.247 374.247 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.648 -402.997 -396.349
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 6.597 -402.997 402.997 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.898 -19.962 -11.064
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.962 -402.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.898 6.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.123 8.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -2.225 -1.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.898 6.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.064 -396.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-11.064 -396.349
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922468
BIST