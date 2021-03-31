***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 347.174 4.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)347.174 4.597BRÜT KAR (ZARAR)347.174 4.597Genel Yönetim Giderleri18 -890.792 -568.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.563.552 267.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -855.308 -145.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.626 -442.157Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 132.362 38.581Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -310.837 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.849 -403.576Finansman Giderleri-4.983 -4.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.832 -408.157Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.130 5.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -1.130 5.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.962 -402.997DÖNEM KARI (ZARARI)-19.962 -402.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-19.962 -402.997Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.856.493 615.203Dönem Karı (Zararı)-19.962 -402.997Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.962 -402.997Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-148 22.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.377 2.856Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.655 16.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.655 16.326Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.130 -5.160Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.879.997 996.414Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.606 3.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -25.623 -4.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -233.983 8.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -10.309 -429İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.309 -429Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.974 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.672 -12.882İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 156.672 -12.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.890 1.127Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14 -6.676 4.982İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.676 4.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.000.000 1.000.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.000.000 1.000.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.859.887 615.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -15.065 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)11.671 -546YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-549.586 -522.031Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-549.586 -522.031FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.306.907 93.172NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.306.907 93.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.353 1.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.401.260 94.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.401.260 94.353Finansal Yatırımlar4 1.663.485 1.113.899Ticari Alacaklar269.348 9.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 30.450 4.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 238.898 4.915Diğer Alacaklar12.179 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.179 1.870Peşin Ödenmiş Giderler12 3.974 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 548ARA TOPLAM3.350.246 1.220.412TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.350.246 1.220.412DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.075 1.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 947Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.637 5.181TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.712 7.633TOPLAM VARLIKLAR3.352.958 1.228.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar20.432 292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 20.432 292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 9.314 5.424Diğer Borçlar6 136.532 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 136.532 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.330 3.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.330 3.327Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.007 12.683ARA TOPLAM175.615 21.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.615 21.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.857 22.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.857 22.580Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 43 232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.900 22.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER180.515 44.538ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.172.443 1.183.507Ödenmiş Sermaye15 4.000.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.495 6.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.495 6.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.495 6.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-823.090 -420.093Net Dönem Karı veya Zararı-19.962 -402.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.172.443 1.183.507TOPLAM KAYNAKLAR3.352.958 1.228.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -51 -45.846 -374.247 0 579.856Transferler-374.247 374.247 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.648 -402.997 -396.349Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 6.597 -402.997 402.997 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.898 -19.962 -11.064Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-19.962 -402.997DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.898 6.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.123 8.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 -2.225 -1.662Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.898 6.648TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.064 -396.349Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-11.064 -396.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922468BIST