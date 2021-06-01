***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 107.198 347.174Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)107.198 347.174Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)107.198 347.174Genel Yönetim Giderleri18 -574.552 -890.792Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 439.223 1.563.552Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -22.832 -855.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-50.963 164.626Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.474 132.362Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -5.097 -310.837FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-52.586 -13.849Finansman Giderleri22 -69.142 -4.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-121.728 -18.832Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.252 -1.130Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 3.252 -1.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-118.476 -19.962DÖNEM KARI (ZARARI)-118.476 -19.962Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-118.476 -19.962Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-531.059 6.039Dönem Karı (Zararı)-118.476 12.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.478 102.711Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 108 358Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 14.955Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 14.955Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.622 -9.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 16.622 -9.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -3.252 -3.157Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 100.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-423.865 -108.866Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -283.319 -152.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.437 71İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.437 71Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.534 -6.131Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.410 30.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.410 30.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.575 21.935Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -136.396 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler782 -2.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 782 -2.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-528.863 6.039Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.196 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-145.760 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-145.760 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-676.819 6.039NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-676.819 6.039DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.401.260 94.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ724.441 100.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 724.441 1.401.260Finansal Yatırımlar4 1.809.245 1.663.485Ticari Alacaklar552.667 269.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 38.709 30.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 513.958 238.898Diğer Alacaklar8.742 12.179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.742 12.179Peşin Ödenmiş Giderler12 6.508 3.974Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.833 0ARA TOPLAM3.103.436 3.350.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.103.436 3.350.246DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 967 1.075Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 5.252 1.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.219 2.712TOPLAM VARLIKLAR3.109.655 3.352.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar13.022 20.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.022 20.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.889 9.314Diğer Borçlar6 136 136.532İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 136 136.532Kısa Vadeli Karşılıklar3.330 3.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.330 3.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.789 6.007ARA TOPLAM34.166 175.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.166 175.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar22.932 4.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 22.932 4.857Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 43 43TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.975 4.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.141 180.515ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.052.514 3.172.443Ödenmiş Sermaye15 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.042 15.495Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.042 15.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.042 15.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-843.052 -823.090Net Dönem Karı veya Zararı-118.476 -19.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.052.514 3.172.443TOPLAM KAYNAKLAR3.109.655 3.352.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507Transferler100.000 -402.997 402.997 100.000Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.829 12.194 21.023Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 15.426 100.000 823.090 12.194 1.304.530 0 1.304.530Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443Transferler-19.962 19.962 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453 -118.476 -119.929Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 14.042 -843.052 -118.476 3.052.514 0 3.052.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-118.476 -19.962DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.453 8.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.816 11.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 363 -2.225Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.453 8.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-119.929 -11.064Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-119.929 -11.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939219BIST