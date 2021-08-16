***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.218.509 174.834 2.111.311 83.741Satışların Maliyeti-1.870.142 0 -1.870.142 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)348.367 174.834 241.169 83.741BRÜT KAR (ZARAR)348.367 174.834 241.169 83.741Genel Yönetim Giderleri18 -1.144.489 -380.426 -569.937 -120.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.486.815 608.892 1.047.592 431.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -405.063 -363.439 -382.231 -358.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)285.630 39.861 336.593 36.440Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 70.626 7.792 67.152 5.214Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -64.405 0 -59.308 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)291.851 47.653 344.437 41.654Finansman Giderleri0 -1.396 69.142 -1.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)291.851 46.257 413.579 40.258Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.708 -856 3.456 -7.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 6.708 -856 3.456 -7.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)298.559 45.401 417.035 33.207DÖNEM KARI (ZARARI)298.559 45.401 417.035 33.207Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları298.559 45.401 417.035 33.207Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.947.075 -41.444Dönem Karı (Zararı)298.559 45.401Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)298.559 45.401Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.041 -6.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 5.468 1.377Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.303 -7.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 28.303 -7.122Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-730 -730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.615.475 -80.370Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -3.044.532 -1.968.799Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-257.102 -137.301İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-257.102 -137.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.080 -2İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.080 -2Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -18.665 -2.002Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.540 18.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.540 18.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -9.314 17.315Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-84.532 -7.962İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-84.532 -7.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.000.000 2.000.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 5.000.000 2.000.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.947.075 -41.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.262 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.262 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -36.262 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.910.813 -41.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.910.813 -41.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.401.260 94.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.312.073 52.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.312.073 1.401.260Finansal Yatırımlar4 4.708.017 1.663.485Ticari Alacaklar526.450 269.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 492.915 30.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.535 238.898Diğer Alacaklar11.099 12.179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.099 12.179Peşin Ödenmiş Giderler12 22.639 3.974ARA TOPLAM8.580.278 3.350.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.580.278 3.350.246DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 18.248 1.075Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 16.894 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 8.348 1.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.490 2.712TOPLAM VARLIKLAR8.623.768 3.352.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.404 20.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.404 20.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 40.568 9.314Diğer Borçlar0 136.532İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 136.532Kısa Vadeli Karşılıklar9.994 3.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.994 3.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 67.258 6.007ARA TOPLAM126.224 175.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.224 175.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar23.561 4.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.561 4.857Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 46 43TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.607 4.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER149.831 180.515ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.473.937 3.172.443Ödenmiş Sermaye15 9.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.430 15.495Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.430 15.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.430 15.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-843.052 -823.090Net Dönem Karı veya Zararı298.559 -19.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.473.937 3.172.443TOPLAM KAYNAKLAR8.623.768 3.352.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507Transferler-402.997 402.997Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.898 -19.962 -19.962 0 -11.064Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 0 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443Transferler-19.962 19.962Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.935 298.559 301.494 0 301.494Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000 0 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 18.430 -843.052 298.559 8.473.937 0 8.473.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)298.559 45.401 417.035 33.207DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.935 4.100 4.388 -4.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.669 5.125 5.485 -5.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 -734 -1.025 -1.097 1.182Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.935 4.100 4.388 -4.729TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)301.494 49.501 421.423 28.478Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları301.494 49.501 421.423 28.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958500BIST