***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.483.397 264.888 262.268 87.434Satışların Maliyeti-2.131.171 -261.029 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)352.226 3.859 262.268 87.434BRÜT KAR (ZARAR)352.226 3.859 262.268 87.434Genel Yönetim Giderleri18 -2.133.579 -989.090 -487.077 -106.651Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.272.914 2.786.099 1.236.536 627.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -469.367 -64.304 -479.645 -116.206ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.022.194 1.736.564 532.082 492.221Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 73.046 2.420 21.653 13.861Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -71.722 -7.317 -308.837 -308.837FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.023.518 1.731.667 244.898 197.245Finansman Giderleri0 0 -2.356 -960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.023.518 1.731.667 242.542 196.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.634 -1.074 -333 523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 5.634 -1.074 -333 523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.029.152 1.730.593 242.209 196.808DÖNEM KARI (ZARARI)2.029.152 1.730.593 242.209 196.808Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.029.152 1.730.593 242.209 196.808Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.131.129 269.968Dönem Karı (Zararı)2.029.152 242.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.897 10.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 4.584 1.700Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.770 9.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 23.770 9.352Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-457 -572Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.925.920 -1.967.656Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -5.352.309 -1.591.608Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-544.243 -377.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 5.412 465Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 17.540 -11.058Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.438 -292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -9.314 11.444Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 11.057İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.432 -10.015Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.432 -10.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.868.871 -1.714.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-15.065Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 5.000.000 2.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.478 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 -39.478 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.091.651 269.968NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.091.651 269.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.401.260 94.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.492.911 364.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.492.911 1.401.260Finansal Yatırımlar4 7.015.794 1.663.485Ticari Alacaklar813.591 269.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 806.068 30.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.523 238.898Diğer Alacaklar6.767 12.179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.767 12.179Peşin Ödenmiş Giderler12 5.596 3.974Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 19.153 0ARA TOPLAM10.353.812 3.350.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.353.812 3.350.246DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 26.098 1.075Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.455 -1.650Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.827 -1.108 10.700 6.600TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.030.979 1.729.485 252.909 203.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.030.979 1.729.485 252.909 203.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973492BIST