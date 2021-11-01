***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.483.397 264.888 262.268 87.434
Satışların Maliyeti
-2.131.171 -261.029 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
352.226 3.859 262.268 87.434
BRÜT KAR (ZARAR)
352.226 3.859 262.268 87.434
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.133.579 -989.090 -487.077 -106.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.272.914 2.786.099 1.236.536 627.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -469.367 -64.304 -479.645 -116.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.022.194 1.736.564 532.082 492.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 73.046 2.420 21.653 13.861
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -71.722 -7.317 -308.837 -308.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.023.518 1.731.667 244.898 197.245
Finansman Giderleri
0 0 -2.356 -960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.023.518 1.731.667 242.542 196.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.634 -1.074 -333 523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.634 -1.074 -333 523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.131.129 269.968
Dönem Karı (Zararı)
2.029.152 242.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.897 10.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.584 1.700
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.770 9.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 23.770 9.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-457 -572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.925.920 -1.967.656
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.352.309 -1.591.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-544.243 -377.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.412 465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 17.540 -11.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.438 -292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -9.314 11.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 11.057
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.432 -10.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.432 -10.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.868.871 -1.714.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.065
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 5.000.000 2.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.478 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 -39.478 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.651 269.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.651 269.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.260 94.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.492.911 364.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.492.911 1.401.260
Finansal Yatırımlar
4 7.015.794 1.663.485
Ticari Alacaklar
813.591 269.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 806.068 30.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.523 238.898
Diğer Alacaklar
6.767 12.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.767 12.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.596 3.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 19.153 0
ARA TOPLAM
10.353.812 3.350.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.353.812 3.350.246
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 26.098 1.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.455 -1.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.827 -1.108 10.700 6.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.030.979 1.729.485 252.909 203.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.030.979 1.729.485 252.909 203.408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973492
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