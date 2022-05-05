***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.051.888 107.198TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.051.888 107.198BRÜT KAR (ZARAR)3.051.888 107.198Genel Yönetim Giderleri18 -1.720.414 -574.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 882.552 439.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -313.203 -22.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.900.823 -50.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.474Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -5.097FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.900.823 -52.586Finansman Giderleri0 -69.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.900.823 -121.728Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.113 3.252Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 2.113 3.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.902.936 -118.476DÖNEM KARI (ZARARI)1.902.936 -118.476Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.902.936 -118.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.053.002 -531.059Dönem Karı (Zararı)1.902.936 -118.476Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.723 13.478Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 6.518 108Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.318 16.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 10.318 16.622Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -2.113 -3.252Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.970.661 -423.865Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler155.991 -283.319Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4 -5.081.683 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 191.126 3.437İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)191.126 3.437Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -221.589 -2.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.506 -7.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.506 -7.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -136.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.053.002 -528.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.000 -145.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -11.000 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerTürev Araçlardan Nakit Çıkışları-145.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.064.002 -676.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.064.002 -676.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.909.643 1.401.260DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.845.641 724.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.970.025 6.932.781Finansal Yatırımlar4 10.440.525 5.358.842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.440.525 5.358.842Ticari Alacaklar1.169.343 1.325.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.169.343 1.325.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11.127 24.990Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 227.325 5.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.245.455 357.770Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM16.063.800 14.005.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.063.800 14.005.453DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar41.605 36.874Diğer Maddi Duran Varlıklar10 41.605 36.874Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.449 15.698Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 15.449 15.698Peşin Ödenmiş Giderler11.950 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.950 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 10.649 9.422Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.653 61.994TOPLAM VARLIKLAR16.143.453 14.067.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar297.834 120.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 297.834 120.571Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 0 0Diğer Borçlar6 293 943İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 293 943Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar158.247 172.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.512 9.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 148.735 162.591Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM456.374 293.617TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER456.374 293.617UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar42.305 31.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 42.305 31.987Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 0 5Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.305 31.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER498.679 325.609ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.644.774 13.741.838Ödenmiş Sermaye15 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.821 38.821Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.821 38.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.821 38.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.703.017 -843.052Net Dönem Karı veya Zararı1.902.936 5.546.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.644.774 13.741.838TOPLAM KAYNAKLAR16.143.453 14.067.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443Transferler15 0 0 -19.962 19.962 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 -1.453 0 -118.476 -119.929 0 -119.929Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 14.042 -843.052 -118.476 3.052.514 0 -843.052 5.546.069 13.741.838 0 13.741.838Transferler15 5.546.069 -5.546.069 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 1.902.936 1.902.936 0 1.902.936Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 38.821 4.703.017 1.902.936 15.644.774 0 15.644.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.902.936 -118.476DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -1.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 -1.816Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları16 363Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -1.453TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.902.936 -119.929Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.902.936 -119.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027013BIST