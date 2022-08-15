***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 20:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 22.192.525 2.218.509 19.140.637 2.111.311
Satışların Maliyeti
18 -15.414.560 -1.870.142 -15.414.560 -1.870.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.777.965 348.367 3.726.077 241.169
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.777.965 348.367 3.726.077 241.169
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.100.825 -1.144.489 -2.380.411 -569.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.733.874 1.486.815 851.322 1.047.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.435.181 -405.063 -1.121.978 -382.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.975.833 285.630 1.075.010 336.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 522.543 70.626 522.543 67.152
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.214.838 -64.405 -1.214.838 -59.308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.283.538 291.851 382.715 344.437
Finansman Giderleri
69.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.283.538 291.851 382.715 413.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-553.957 6.708 -556.070 3.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -561.914 0 -561.914
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.957 6.708 5.844 3.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.729.581 298.559 -173.355 417.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.729.581 298.559 -173.355 417.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.729.581 298.559 -173.355 417.035
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.134.274 1.947.075
Dönem Karı (Zararı)
1.729.581 298.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
565.885 23.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 11.928 5.468
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.312 18.989
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 39.312 18.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
553.957 -730
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-39.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.356.645 1.624.789
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -20.894.394 -3.044.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.424 -257.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -186.139 1.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -171.954 -18.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.282 28.540
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.787.984 -84.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.000.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.061.179 1.947.075
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.073.095
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.240 -36.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -95.240 -36.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.425.630 0
Ödenen Temettüler
16 -2.000.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-425.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.655.144 1.910.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.655.144 1.910.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.909.643 1.401.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.254.499 3.312.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.474.499 6.932.781
Finansal Yatırımlar
4 26.253.236 5.358.842
Ticari Alacaklar
1.450.758 1.325.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.450.758 1.325.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
Diğer Alacaklar
211.129 24.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 211.129 24.990
Peşin Ödenmiş Giderler
13 160.078 5.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 425.630 357.770
ARA TOPLAM
29.975.330 14.005.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.975.330 14.005.453
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 43.407 36.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 92.477 15.698
Peşin Ödenmiş Giderler
13 17.612 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 19.882 9.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.378 61.994
TOPLAM VARLIKLAR
30.148.708 14.067.447
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 16.446.171 0
Ticari Borçlar
353.853 120.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 353.853 120.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
6 0 943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 561.914 1.234.324
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.734 9.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.734 9.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 466.356 162.591
ARA TOPLAM
17.861.028 1.527.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.861.028 1.527.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.794 31.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 46.794 31.987
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.829 5
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.623 31.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.910.651 1.559.933
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.238.057 12.507.514
Ödenmiş Sermaye
16 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.783 38.821
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.783 38.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.783 38.821
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.435 0
Yasal Yedekler
16 173.435 0
Diğer Yedekler
16 1.329.470 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-34.212 -843.052
Net Dönem Karı veya Zararı
1.729.581 4.311.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.238.057 12.507.514
TOPLAM KAYNAKLAR
30.148.708 14.067.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443
Transferler
-19.962 -19.962 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.935 298.559 301.494 0 301.494
Dönem Karı (Zararı)
298.559 298.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.935 2.935
Sermaye Arttırımı
16 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 9.000.000 18.430 -843.052 298.559 8.473.494 0 8.473.494
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 9.000.000 38.821 -843.052 5.546.069 13.741.338
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.234.324 -1.234.324
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16 9.000.000 0 -843.052 4.311.745 12.507.514
Transferler
173.435 1.329.470 2.808.840 -4.311.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
962 962 1.729.581 1.730.543 0 1.730.543
Dönem Karı (Zararı)
1.729.581 1.729.581 0 1.729.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
962 962 962 0 962
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 9.000.000 39.783 173.435 1.329.470 -34.212 1.729.581 12.238.057 0 12.238.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.729.581 298.559 -173.355 417.035
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
962 2.935 962 4.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.283 3.669 1.283 5.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -321 -734 -321 -1.097
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
962 2.935 962 4.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.730.543 301.494 -172.393 421.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.730.543 301.494 -172.393 421.423
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055671
BIST