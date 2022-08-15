***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 22.192.525 2.218.509 19.140.637 2.111.311Satışların Maliyeti18 -15.414.560 -1.870.142 -15.414.560 -1.870.142TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.777.965 348.367 3.726.077 241.169FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)6.777.965 348.367 3.726.077 241.169Genel Yönetim Giderleri19 -4.100.825 -1.144.489 -2.380.411 -569.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.733.874 1.486.815 851.322 1.047.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.435.181 -405.063 -1.121.978 -382.231ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.975.833 285.630 1.075.010 336.593Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 522.543 70.626 522.543 67.152Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.214.838 -64.405 -1.214.838 -59.308FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.283.538 291.851 382.715 344.437Finansman Giderleri69.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.283.538 291.851 382.715 413.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-553.957 6.708 -556.070 3.456Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -561.914 0 -561.914Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 7.957 6.708 5.844 3.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.729.581 298.559 -173.355 417.035DÖNEM KARI (ZARARI)1.729.581 298.559 -173.355 417.035Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları1.729.581 298.559 -173.355 417.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.134.274 1.947.075Dönem Karı (Zararı)1.729.581 298.559Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler565.885 23.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 11.928 5.468Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.312 18.989Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 39.312 18.989Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler553.957 -730Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-39.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.356.645 1.624.789Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -20.894.394 -3.044.532Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.424 -257.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -186.139 1.080Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -171.954 -18.665Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.282 28.540Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.787.984 -84.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.000.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.061.179 1.947.075Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.073.095YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-95.240 -36.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -95.240 -36.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.425.630 0Ödenen Temettüler16 -2.000.000 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-425.630YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.655.144 1.910.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.655.144 1.910.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.909.643 1.401.260DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.254.499 3.312.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.474.499 6.932.781Finansal Yatırımlar4 26.253.236 5.358.842Ticari Alacaklar1.450.758 1.325.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.450.758 1.325.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0Diğer Alacaklar211.129 24.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 211.129 24.990Peşin Ödenmiş Giderler13 160.078 5.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 425.630 357.770ARA TOPLAM29.975.330 14.005.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.975.330 14.005.453DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 43.407 36.874Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 92.477 15.698Peşin Ödenmiş Giderler13 17.612 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 19.882 9.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR173.378 61.994TOPLAM VARLIKLAR30.148.708 14.067.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler10 16.446.171 0Ticari Borçlar353.853 120.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 353.853 120.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar6 0 943İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 561.914 1.234.324Kısa Vadeli Karşılıklar32.734 9.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.734 9.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 466.356 162.591ARA TOPLAM17.861.028 1.527.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.861.028 1.527.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar46.794 31.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 46.794 31.987Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.829 5TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.623 31.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.910.651 1.559.933ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.238.057 12.507.514Ödenmiş Sermaye16 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)39.783 38.821Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.783 38.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.783 38.821Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler173.435 0Yasal Yedekler16 173.435 0Diğer Yedekler16 1.329.470 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-34.212 -843.052Net Dönem Karı veya Zararı1.729.581 4.311.745TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.238.057 12.507.514TOPLAM KAYNAKLAR30.148.708 14.067.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443Transferler-19.962 -19.962 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.935 298.559 301.494 0 301.494Dönem Karı (Zararı)298.559 298.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.935 2.935Sermaye Arttırımı16 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 9.000.000 18.430 -843.052 298.559 8.473.494 0 8.473.494Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 9.000.000 38.821 -843.052 5.546.069 13.741.338Hatalara İlişkin Düzeltmeler-1.234.324 -1.234.324Düzeltmelerden Sonraki Tutar16 9.000.000 0 -843.052 4.311.745 12.507.514Transferler173.435 1.329.470 2.808.840 -4.311.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)962 962 1.729.581 1.730.543 0 1.730.543Dönem Karı (Zararı)1.729.581 1.729.581 0 1.729.581Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)962 962 962 0 962Kar Payları-2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 9.000.000 39.783 173.435 1.329.470 -34.212 1.729.581 12.238.057 0 12.238.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.729.581 298.559 -173.355 417.035DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar962 2.935 962 4.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.283 3.669 1.283 5.485Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 -321 -734 -321 -1.097Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)962 2.935 962 4.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.730.543 301.494 -172.393 421.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.730.543 301.494 -172.393 421.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055671BIST