***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaOSF-Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0,00512684Tescil ve İlan Giderleri2.280,91 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000751Bağımsız Denetim Ücreti2.796,18 % 0,00097582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.708,47 % 0,02860979Fon Yönetim Ücreti21.735,12 % 0,15868629Hisse Senedi Komisyonu636,94 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.749,7 % 0,00303025Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0,00283908Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0,00053893Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0,00318535Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13.632 % 0,00018201Türev Araçlar Komisyonu23.628,22 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.145,68 % 0,00613969TOPLAM GİDERLER76.433,79 % 0,20938914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.945.496,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925383BIST