***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNSK-Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri340,78 % 0,22663424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.851,2 % 1,23113241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri963,45 % 0,64073818Fon Yönetim Ücreti337,35 % 0,22435313Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,1 % 0,0013966Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,04262942Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4,94 % 0,00328533TOPLAM GİDERLER3.563,92 % 2,3701693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.365,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925384BIST