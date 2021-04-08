***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZT-Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri340,78 % 0,00307966Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti847,22 % 0,00765641Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri825,07 % 0,00745624Fon Yönetim Ücreti10.504,62 % 0,09493132Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu531,34 % 0,00480177Gecelik Ters Repo Komisyonu231 % 0,00208757Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu148,69 % 0,00134373Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler233,08 % 0,00210637TOPLAM GİDERLER13.661,8 % 0,12346308DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.065.493,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925386BIST