***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZH Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.175,78 % 0,00954665Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.351,63 % 0,00994868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.553,83 % 0,02870053Fon Yönetim Ücreti213.281,36 % 0,48760317Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.890,9 % 0,00432297Gecelik Ters Repo Komisyonu3.748,5 % 0,00856981Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.167,74 % 0,00266968Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00066803Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.181,53 % 0,01413219TOPLAM GİDERLER247.643,47 % 0,56616171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.740.766,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947843BIST