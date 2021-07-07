***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZT Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.175,78 % 0,02732135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.351,63 % 0,0284719Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.220,17 % 0,07995428Fon Yönetim Ücreti14.904,98 % 0,09752049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu612,2 % 0,00400551Gecelik Ters Repo Komisyonu136,5 % 0,00089309Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu615,88 % 0,00402959Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.790,69 % 0,03134459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.405,52 % 0,00919605TOPLAM GİDERLER43.213,35 % 0,28273685DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.283.947,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947844BIST