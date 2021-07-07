***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 17:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
NZT Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.175,78 % 0,02732135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.351,63 % 0,0284719
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.220,17 % 0,07995428
Fon Yönetim Ücreti
14.904,98 % 0,09752049
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
612,2 % 0,00400551
Gecelik Ters Repo Komisyonu
136,5 % 0,00089309
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
615,88 % 0,00402959
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.790,69 % 0,03134459
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.405,52 % 0,00919605
TOPLAM GİDERLER
43.213,35 % 0,28273685
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.283.947,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947844
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0666
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,08
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6886
|8,6906
|% 0,06
|
|Euro
|10,2981
|10,3171
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9209
|11,9807
|% -0,26
|
|Frank
|9,4593
|9,5162
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,39
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,30
|