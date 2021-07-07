***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaOSF Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.075,34 % 0,01379191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00054072Bağımsız Denetim Ücreti5.720,92 % 0,02565649Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.746,95 % 0,10201276Fon Yönetim Ücreti34.257,07 % 0,15363194Hisse Senedi Komisyonu659,17 % 0,00295617Tahvil Bono Komisyonu2.913,08 % 0,01306423Gecelik Ters Repo Komisyonu220,5 % 0,00098887Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu53,55 % 0,00024015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.910,99 % 0,08032503Türev Araçlar Komisyonu24.428,8 % 0,10955531Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.873,22 % 0,00840079TOPLAM GİDERLER113.980,16 % 0,51116437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.298.142,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947845BIST