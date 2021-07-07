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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 17:26



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

OSF Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.075,34 % 0,01379191
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00054072
Bağımsız Denetim Ücreti
5.720,92 % 0,02565649
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.746,95 % 0,10201276
Fon Yönetim Ücreti
34.257,07 % 0,15363194
Hisse Senedi Komisyonu
659,17 % 0,00295617
Tahvil Bono Komisyonu
2.913,08 % 0,01306423
Gecelik Ters Repo Komisyonu
220,5 % 0,00098887
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53,55 % 0,00024015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.910,99 % 0,08032503
Türev Araçlar Komisyonu
24.428,8 % 0,10955531
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.873,22 % 0,00840079
TOPLAM GİDERLER
113.980,16 % 0,51116437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.298.142,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947845


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SILVR 5,64 36.528.844 % 9,94  
AVGYO 3,01 17.299.086 % 9,85  
DIRIT 3,50 651.069 % 9,72  
BASCM 12,35 230.369 % 9,10  
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Altın Gr. 502 502 -1,37  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,24  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,07  
B. Petrol 73,81 73,81 0,38  
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