***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNSK Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.559,28 % 0,02954835Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.090,8 % 0,03299309Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.919,44 % 0,04484437Fon Yönetim Ücreti95.211 % 0,61705534Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu878,31 % 0,00569226Gecelik Ters Repo Komisyonu29,1 % 0,00018859Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.418,45 % 0,01567379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00230915Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.097,6 % 0,02007531TOPLAM GİDERLER118.560,28 % 0,76838027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.429.896,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948988BIST