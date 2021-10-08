***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNBH 2021 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.485,17 % 0,71489273Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,02378423Bağımsız Denetim Ücreti4.659,8 % 0,74272706Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.706,82 % 0,2720506Fon Yönetim Ücreti2.490,91 % 0,39702697Hisse Senedi Komisyonu568,58 % 0,09062615Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar476,2 % 0,07590168Türev Araçlar Komisyonu3.045,34 % 0,48539775Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.193,24 % 0,19019092TOPLAM GİDERLER18.775,28 % 2,99259809DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ627.390,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968763BIST