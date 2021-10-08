***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNBZ 2021 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.008,74 % 0,00750777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00018645Bağımsız Denetim Ücreti6.212,64 % 0,00776254Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.453,81 % 0,07803449Fon Yönetim Ücreti309.367,67 % 0,38654726Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar727 % 0,00090837Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.418,97 % 0,01801615TOPLAM GİDERLER399.338,05 % 0,49896302DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.033.595,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968764BIST