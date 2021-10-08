***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNSK 2021 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.896,36 % 0,01978863Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri143,06 % 0,0004105Bağımsız Denetim Ücreti7.589,36 % 0,02177715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.597,25 % 0,06197183Fon Yönetim Ücreti353.394,65 % 1,01404182Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.348,26 % 0,01247704Gecelik Ters Repo Komisyonu144,85 % 0,00041564Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.422,94 % 0,00695246Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar940,5 % 0,0026987Türev Araçlar Komisyonu5.080,14 % 0,01457711Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.164,91 % 0,02342865TOPLAM GİDERLER410.722,28 % 1,17853954DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.850.106,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968765BIST