***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZH 2021 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.059,36 % 0,00475537Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri143,06 % 0,00011227Bağımsız Denetim Ücreti7.029,51 % 0,00551674Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.724,31 % 0,0453019Fon Yönetim Ücreti1.127.156,76 % 0,88458988Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.748,38 % 0,00686571Gecelik Ters Repo Komisyonu12.327 % 0,0096742Vadeli Ters Repo Komisyonu630 % 0,00049442Borsa Para Piyasası Komisyonu1.886,46 % 0,00148049Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar804,4 % 0,00063129Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.566,48 % 0,0224189TOPLAM GİDERLER1.251.075,72 % 0,98184118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.421.394,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968766BIST