***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZT 2021 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.059,36 % 0,02615653Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri143,06 % 0,00061755Bağımsız Denetim Ücreti7.029,51 % 0,03034439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.563,57 % 0,12761752Fon Yönetim Ücreti40.984,37 % 0,17691786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.219,6 % 0,00526467Gecelik Ters Repo Komisyonu1.816,5 % 0,00784131Vadeli Ters Repo Komisyonu105 % 0,00045326Borsa Para Piyasası Komisyonu1.418,01 % 0,00612115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.302,89 % 0,02289107Türev Araçlar Komisyonu2.301,04 % 0,00993293Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.341,37 % 0,02305717TOPLAM GİDERLER101.284,28 % 0,4372154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.165.762 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968767BIST