***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaOSF 2021 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.795,5 % 0,02455044Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00061726Bağımsız Denetim Ücreti9.204,11 % 0,0471202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.065,95 % 0,18975818Fon Yönetim Ücreti45.519,74 % 0,23303714Hisse Senedi Komisyonu659,17 % 0,0033746Tahvil Bono Komisyonu2.913,52 % 0,01491569Gecelik Ters Repo Komisyonu220,5 % 0,00112884Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu204,02 % 0,00104448Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.584,07 % 0,09514067Türev Araçlar Komisyonu27.860,44 % 0,14263081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.004,11 % 0,01537946TOPLAM GİDERLER150.151,7 % 0,76869777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.533.255,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968768BIST