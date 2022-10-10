***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaOSF 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.561,07 % 0,07044376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00144799Bağımsız Denetim Ücreti8.742,08 % 0,0814468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.372,83 % 0,64632158Fon Yönetim Ücreti25.290,94 % 0,23562654Hisse Senedi Komisyonu400,42 % 0,00373057Tahvil Bono Komisyonu11.025,15 % 0,10271734Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.748,03 % 0,07218559Türev Araçlar Komisyonu19.576,29 % 0,18238522Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.048.108,13 % 224,04752951TOPLAM GİDERLER24.197.980,36 % 225,4438349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.733.485,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070027BIST