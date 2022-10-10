***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNSK 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.980,4 % 0,01401338Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00031201Bağımsız Denetim Ücreti7.352,16 % 0,0147597Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.030,78 % 0,15865686Fon Yönetim Ücreti586.797,4 % 1,17801483Hisse Senedi Komisyonu30.519,85 % 0,06126959Tahvil Bono Komisyonu8.633,22 % 0,01733147Gecelik Ters Repo Komisyonu18.597,13 % 0,03733434Vadeli Ters Repo Komisyonu35.576,02 % 0,07142002Borsa Para Piyasası Komisyonu323,4 % 0,00064924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.243,03 % 0,00450296Türev Araçlar Komisyonu58.270,47 % 0,11697986Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.158,77 % 0,02842419TOPLAM GİDERLER848.638,05 % 1,70366844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.812.394,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070028BIST