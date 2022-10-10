***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZT 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.980,4 % 0,12647Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00281588Bağımsız Denetim Ücreti8.190 % 0,14838538Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.555,15 % 0,91595176Fon Yönetim Ücreti13.003,84 % 0,23560192Hisse Senedi Komisyonu3,65 % 0,00006613Tahvil Bono Komisyonu1.280,88 % 0,02320682Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu212,82 % 0,00385585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.307,13 % 0,04180029Türev Araçlar Komisyonu8.080,66 % 0,14640437Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.311,7 % 0,16870819TOPLAM GİDERLER100.081,65 % 1,81326657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.519.411,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070029BIST