***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 16:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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NZT 2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.980,4 % 0,12647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00281588
Bağımsız Denetim Ücreti
8.190 % 0,14838538
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.555,15 % 0,91595176
Fon Yönetim Ücreti
13.003,84 % 0,23560192
Hisse Senedi Komisyonu
3,65 % 0,00006613
Tahvil Bono Komisyonu
1.280,88 % 0,02320682
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
212,82 % 0,00385585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.307,13 % 0,04180029
Türev Araçlar Komisyonu
8.080,66 % 0,14640437
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.311,7 % 0,16870819
TOPLAM GİDERLER
100.081,65 % 1,81326657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.519.411,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070029
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6055
En Düşük
18,5241
18:0518,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0928
En Düşük
18,0063
18:05994,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,27
|Açılış
|: 994,68
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5595
|18,6029
|% 0,10
|
|Euro
|18,0149
|18,0812
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2949
|20,3967
|% -0,19
|
|Frank
|18,5195
|18,6311
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9205
|4,9452
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|0,03
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.681
|6.759
|-9,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR